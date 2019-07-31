تحطم مقاتلة أمريكية بولاية كاليفورنيا

أعلن الجيش الأمريكي عن تحطم مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية في ولاية كاليفورنيا.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، في حديث لوكالة "رويترز"، أن طائرة من نوع "F/A-18E" تحطمت بالقرب من منطقة "ديث فالي" (وادي الموت) شرق الولاية.

وأكدت متحدثة عسكرية تحطم الطائرة، مشيرة إلى أن فرق الإغاثة تعمل في مكان التحطم إلى الشرق من قاعدة "تشاينا ليك" الجوية، الواقعة على بعد 201 كلم إلى الشمال من مدينة لوس أنجلوس.

وأضافت أن التحقيق في أسباب الحادث لا يزال مستمرا، دون أن تكشف عن عدد أفراد الطاقم على متن الطائرة لحظة التحطم، والذين لا يزال مصيرهم مجهولا.

المصدر: رويترز