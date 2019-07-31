أنقرة تتصدى لواشنطن بالقانون فيما يتعلق بـ"إف-35"

أعلن رئيس سكرتارية الدفاعات الصناعية في تركيا، إسماعيل دمير، أنه لا يوجد لدى الولايات المتحدة أي أساس قانوني لحذف أنقرة من برنامج إنتاج مقاتلات "إف-35".

إقرأ المزيد

ونقلت صحيفة "Cumhuriyet" التركية عن دمير، اليوم الأربعاء: "نفذنا التزاماتنا الخاصة ببرنامج "إف-35". وحذفنا من هذا البرنامج ليس له أي أساس قانوني. وإذا لم يقبلوا موظفينا (إلى البرنامج)، فلن ندفعهم. وأبلغناهم برغبتنا في البقاء ضمن هذا المشروع".

وأضاف: "هذا هو القرار الذي اتخذه شركاؤنا في المشروع بشكل مستقل. واتخذنا إجراءات في محاولة لفتح أبواب أخرى".

المصدر: نوفوستي