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أنقرة تتصدى لواشنطن بالقانون فيما يتعلق بـ"إف-35"

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أنقرة تتصدى لواشنطن بالقانون فيما يتعلق بـ
Reuters AXEL SCHMIDT
مقاتلة "أف-35"، أرشيف
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أعلن رئيس سكرتارية الدفاعات الصناعية في تركيا، إسماعيل دمير، أنه لا يوجد لدى الولايات المتحدة أي أساس قانوني لحذف أنقرة من برنامج إنتاج مقاتلات "إف-35".

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ونقلت صحيفة "Cumhuriyet" التركية عن دمير، اليوم الأربعاء: "نفذنا التزاماتنا الخاصة ببرنامج "إف-35". وحذفنا من هذا البرنامج ليس له أي أساس قانوني. وإذا لم يقبلوا موظفينا (إلى البرنامج)، فلن ندفعهم. وأبلغناهم برغبتنا في البقاء ضمن هذا المشروع".

وأضاف: "هذا هو القرار الذي اتخذه شركاؤنا في المشروع بشكل مستقل. واتخذنا إجراءات في محاولة لفتح أبواب أخرى".

المصدر: نوفوستي

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