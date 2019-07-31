وسائل إعلام تكشف موعد بدء توريد الدفعة الثانية من "إس-400" إلى تركيا

أفادت صحيفة "Cumhuriyet" التركية بأن أنقرة تنتظر أن يبدأ توريد الدفعة الثانية من منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية إلى تركيا عام 2020.

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ونقلت الصحيفة عن رئيس سكرتارية الصناعات الدفاعية في تركيا، إسماعيل دمير، اليوم الأربعاء: "من الممكن أن يبدأ توريد الدفعة الثانية من "إس-400" الروسية العام المقبل. ولم يقدم الجانب الأمريكي أي بيانات فنية تدل على أن منظومة "إس-400" ومقاتلات "إف-35" لا يمكن أن تعملا معا".

وأضاف: "ستكون إدارة "إس-400" في أيدي تركيا بالكامل. وبمساعدة هذه المنظومة لا يمكن عمل شيء لا تريده تركيا".

وأكد: أن "الحديث عن أن "إس-400" ليست قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية، ليس صحيحا".

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سابقا أن تركيا تنوي بدء استخدام "إس-400" الصاروخية الروسية في أبريل عام 2020، مضيفا أن بلاده لن تتخلي عن مشاريع ضمان أمنها بسبب التهديدات الأمريكية.

المصدر: نوفوستي