أعلن السيناتور الأمريكي، ليندسي غريم، أنه دعا وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أغلو، إلى عدم تفعيل أنظمة "إس-400" الروسية لتجنب فرض عقوبات أمريكية على أنقرة.

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ونقلت مجلة "Defense One" الإلكترونية الأمريكية عن غريم: "أنا من بين أولئك الذين يعتقدون أن الولايات المتحدة لن تفرض عقوباتها على تركيا، إذا لم تقم الأخيرة بتفعيل أنظمة "إس-400". وكانت رسالتي الموجهة إلى تركيا تقول: لنترك موضوع "إس-400" ولنبدأ المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة".

وبدأ توريد الأجزاء المكونة لأنظمة "إس-400" الروسية إلى تركيا في 12 يوليو الجاري.

ووصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنظمة "إس-400" بأنها أقوى أنظمة الدفاع المضاد للصواريخ في العالم.

وتم توقيع العقد حول توريد أنظمة "إس-400" الروسية لتركيا بقيمة 2,5 مليار دولار عام 2017. وأصبحت تركيا ثالث دولة، بعد بيلاروس والصين، تورد روسيا إليها هذه الأنظمة الصاروخية.

المصدر: نوفوستي