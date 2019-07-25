بومبيو: هدفنا هو عدم تفعيل تركيا "إس-400" وقيامها بذلك أمر غير مقبول

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده تعمل على عدم تفعيل تركيا لمنظومات "إس-400" التي اشترتها من روسيا، لافتا إلى أن واشنطن أبلغت أنقرة أن قيامها بذلك "غير مقبول".

وقال بومبيو في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" تم بثها مساء الخميس: "لن أقدم أي تعليقات بشأن المناقشات الداخلية، كلنا نعمل معا. وأكدنا للأتراك بوضوح أن نشر منظومات إس-400 يمثل أمرا غير مقبول".

وأشار بومبيو إلى أنه تم استبعاد تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات "F-35" من الجيل الخامس ردا على شرائها منظومات الصواريخ الروسية، مضيفا: "قد يتم فرض عقوبات إضافية، ونريد بشدة أن لا يتم إدخال إس-400 في الخدمة".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "هذا هو هدفنا، وتحدثنا حول هذا الأمر مع الجانب التركي على مدار أشهر طويلة".

وأعلنت موسكو وأنقرة، في وقت سابق من الخميس، عن انتهاء المرحلة الأولى من عملية توريد منظومات الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس-400" إلى تركيا، التي اشترتها وفقا لعقد أبرمه الطرفان عام 2017 وتقدر قيمته بـ 2.5 مليار دولار وعارضتها بشدة الولايات المتحدة، التي تقول إن نشر هذا السلاح في تركيا يمثل خطرا على النظام الدفاعي للناتو.

المصدر: بلومبرغ + وكالات