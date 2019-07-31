ولاية أمريكية تضع عقبة أمام ترامب!

أصدر حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الثلاثاء، قانونا يفرض على المرشحين للرئاسة كشف عائداتهم الضريبية للسنوات الخمس الماضية، قبل إجراء الانتخابات التمهيدية في الولاية سنة 2020.

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ودخل مشروع القانون، المسمى "قانون الشفافية والمحاسبة حول الضرائب للمرشحين للرئاسة"، حيز التنفيذ فور التوقيع عليه.

ويطالب هذا المشروع المقترح، كافة المرشحين للرئاسة ولمنصب حاكم ولاية، أن يقدموا عائداتهم الضريبية للسنوات الخمس الماضية، إلى وزير الخارجية.

وقال حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، في بيان التوقيع إن "دستور الولايات المتحدة يمنح الولايات صلاحية تحديد كيفية اختيار مرشحيها للانتخابات، وكاليفورنيا متماشية تماما مع حقها الدستوري، لاقتراح هذه المطالبة".

واعتبرت هذه الخطوة من كاليفورنيا التي يقودها ديمقراطي، ضغطا مباشر على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكشف عن بياناته المالية.

يذكر أن ترامب رفض على الدوام الكشف عن وضعه الضريبي خلافا لجميع أسلافه الذين تعاقبوا على البيت الأبيض منذ أربعة عقود، وهو الموقف الذي يحاول الديمقراطيون بكل الوسائل إجباره على تغييره.

المصدر: وكالات