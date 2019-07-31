نيكاراغوا تمنح الجنسية لرئيس دولة سابق متهم بالاختلاس!

منحت نيكاراغوا الجنسية للرئيس السلفادوري السابق موريسيو فونيس، محبطة بذلك محاولات السلفادور لتسلمه لمواجهة اتهامات بالاختلاس وغسل الأموال.

وقالت النشرة الحكومية التي نشرت أمس الثلاثاء في الجريدة الرسمية، إن زوجة فونيس واثنين من أولادهما منحوا أيضا جنسية نيكاراغوا.

وينص الدستور في نيكاراغوا على عدم تسليم مواطن لدولة أخرى.

وكان رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة قد تعهد مع بداية فترة حكمه في يونيو بإعادة فونيس للبلاد خلال أول 90 يوما من حكمه.

وحكم فونيس السلفادور من عام 2009 حتى عام 2014، ويقول الادعاء في السلفادور إنه يواجه اتهامات باختلاس وغسل أموال يبلغ حجمها 351 مليون دولار.

ويعيش فونيس اليساري في نيكاراغوا منذ 2016 ويقول إنه ضحية هجمات سياسية نسقها رجال أعمال ومحافظون.

المصدر: رويترز