القوات التركية تضبط نحو 800 ألف مهاجر غير شرعي منذ 2016

ضبطت السلطات التركية 795 ألف مهاجر غير شرعي خلال محاولتهم التسلل من الأراضي التركية إلى الخارج، منذ 2016 حتى الآن.

وبحسب بيانات نشرتها وكالة الأناضول حول عمليات السلطات التركية بشأن مكافحة الهجرة، نقلا عن مصادر أمنية، فإن القوات ضبطت 795 ألفا و875 مهاجرا غير شرعي خلال محاولتهم التسلل إلى خارج البلاد بصورة غير قانونية، منذ 2016 حتى يوليو 2019.

وأضافت أنه تم اعتقال 18 ألف شخص ينظمون رحلات هجرة غير شرعية خلال الفترة المذكورة، صدرت بحق 4 آلاف و542 شخصا منهم قرارات بالحبس.

ووفقا لبيانات وزارة الداخلية، فإن 28 مهاجرا غرقوا في البحر خلال العام الجاري، و93 العام الماضي، و56 في 2017، و192 في 2016.

وبينت الوكالة الرسمية أيضا أن السلطات التركية ألقت القبض على 343 عضوا في منظمة "غولن"، و249 عضوا في "بي كا كا"، و13 ينتمون لمنظمات إرهابية، خلال عمليات مكافحة الهجرة خلال الفترة المذكورة.

جدير بالذكر أن تركيا تقوم بضبط المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا انطلاقا من أراضيها، عملا باتفاق "إعادة القبول" المبرم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، في 18 مارس 2016.

المصدر: "الأناضول"