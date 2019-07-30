ماكرون: العقوبات الأمريكية على إيران أحادية وفرنسا ترفضها

قالت الرئاسة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس، حسن روحاني، أن العقوبات الأمريكية على إيران أحادية وبلاده ترفضها.

وأضافت الرئاسة، نقلا عن ماكرون، أن باريس ستبذل جهودها لتأمين مصالح طهران في الاتفاق النووي وتطبيع العلاقات الاقتصادية معها.

وتابعت بالقول إن الرئيس الفرنسي صرح بأنه يسعى لإيجاد خط ائتمان بين أوروبا وإيران رغم العقوبات الأمريكية.

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وبحسب المصدر نفسه، فقد أكد ماكرون على ضرورة التعجيل في اختيار الحل المناسب من أجل تعزيز التعاون وإزالة التوتر في المنطقة والتوصل إلى نتائج إيجابية.

من جهته، أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، رفض بلاده الالتزام بالاتفاق النووي من جانب واحد بينما الطرف المقابل لا ينفذ الحد الأدنى من التزاماته.

وشدد روحاني على أن السياسات الأمريكية تفاقم التوتر في المنطقة وستكون لها آثار سلبية على الأمن الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تحقق أي منفعة من إجراءاتها العدائية ضد طهران.

وبين الرئيس الإيراني أن مواصلة السياسة الأمريكية ضد إيران ستجعل الجميع خاسرا في المنطقة، موضحا أن بلاده لن تكون البادئة بأي توتر فيها، لكنها ستدافع عن نفسها في وجه كل من يسعى إلى تفاقم التوتر.

وقال روحاني إن تخصيص خط ائتمان أوروبي سيكون خطوة هامة على طريق تنفيذ أوروبا التزاماتها، مؤكدا أنه يمكن العودة عن الإجراءات النووية بسرعة حتى هذه المرحلة، في حال أمنت أوروبا مصالح إيران الاقتصادية.

وأفاد أيضا بأن مرور الوقت وتقليص المزيد من الالتزامات النووية سيجعل العودة إلى الوراء صعبا لكلا الجانبين.

المصدر: RT