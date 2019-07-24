روحاني يبعث رسالة خطية إلى ماكرون

سلم مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، "رسالة خطية" بعثها الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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ووفق وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بحث عراقجي مع الرئيس الفرنسي في "القضايا الإقليمية والدولية، والسبل الممكنة لإيجاد الحلول بهدف تخفيف التوتر في المنطقة"، كما أكد الجانبان "ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي، باعتباره وثيقة دولية متعددة الأطراف، وتعد من أهم الإنجازات الدبلوماسية في الوقت الراهن".

وأكد الطرفان خلال اللقاء "أهمية اعتماد الدبلوماسية لإقرار السلام في العالم".

وتأتي رسالة روحاني إلى ماكرون، في وقت أعرب فيه الرئيس الإيراني عن استعداد بلاده للتفاوض مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن "إيران لم ولن تضيع فرصة التفاوض مع أمريكا".

وتعقد مجموعة فيينا، "اجتماعا طارئا" الأحد المقبل، بمشاركة القوى الكبرى في محاولة لإنقاذ اتفاق إيران النووي.

ويأتي هذا الاجتماع للجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، بعد شهر من آخر لقاء مماثل عقد في العاصمة النمساوية.

وكانت طهران أعلنت أن اجتماع فيينا الأول الذي عقد في 28 يونيو الماضي، "حقق بعض التقدم"، لكنه "غير كاف لإقناع طهران بتغيير قرارها تجاوز القيود الأساسية للاتفاق واحدا تلو الآخر".

المصدر: "فارس"