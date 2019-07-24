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الرئيس الايراني حسن روحاني: إيران لم ولن تضيع فرصة التفاوض مع الولايات المتحدة

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الرئيس الايراني حسن روحاني: إيران لم ولن تضيع فرصة التفاوض مع الولايات المتحدة
Reuters /FW1F/Gareth GDJones
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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عبّر الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم عن استعداد بلاده للتفاوض مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن إيران لم ولن تضيّع فرصة التفاوض مع أمريكا.

وأكد روحاني أن بلاده مستعدة لمفاوضات عادلة وقانونية تحفظ عزتها، مضيفا أن طهران لن تستسلم في أي مفاوضات.

وتابع بالقول: "كنا ولانزال نحافظ على أمن الخليج ومضيق هرمز والمحيط الهادي ومضيق باب المندب.. مضيق هرمز ليس مكانا لانتهاك قوانين الملاحة البحرية والتهاون بها، ولن نسمح بالإخلال بقوانين مضيق هرمز.. واحتجاز الحرس الثوري ناقلة النفط البريطانية خطوة قوية ومهنية".

وشدد الرئيس الإيراني على أن بلاده لا تسعى إلى التوتر مع بريطانيا، وإذا أفرجت عن ناقلة النفط في جبل طارق ستلقى الرد المناسب من إيران.

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