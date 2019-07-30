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إيران توضح مكان مناوراتها البحرية المشتركة مع روسيا

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إيران توضح مكان مناوراتها البحرية المشتركة مع روسيا
Reuters
غواصات- البحرية الإيرانية
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قالت إيران إن مناوراتها البحرية المشتركة مع روسيا ستجري في الخليج الهندي وبحر عمان فقط، وإن ما ذكرته وسائل إعلام عن إجراء المناورات في الخليج غير صحيح.

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ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن قيادة القوات البحرية في الجيش الإيراني تأكيدها أن "مناورات عسكرية بحرية مشتركة بين إيران وروسيا ستجري في المحيط الهندي وبحر عمان فقط"، مشددة على أن "ما نقل عن إجراء مناورات مشتركة في منطقة الخليج غير صحيح"​​​.

وأضافت "تسنيم" نقلا عن قيادة القوات البحرية الإيرانية، "بعض وسائل الإعلام الإيرانية أخطأت في نقل وفهم تصريحات قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني حسين خانزادي، أمس، والذي يشارك في احتفال يوم البحرية الروسية في مدينة سان بطرسبورغ، حول المناورات المشتركة بين روسيا وإيران".

ولفتت القيادة إلى أنه "في ضوء الاجتماعات والمناقشات التي أجراها حسين خانزادي مع قائد البحرية الروسية، فإن البحرية الإيرانية تستعد لإجراء مناورة بين القوتين البحريتين الإيرانية والروسية في شمال المحيط الهندي وبحر عمان، والتخطيط جار للقيام بهذه المناورة".

المصدر: تسنيم

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