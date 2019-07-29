أعلن قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، الأميرال حسين خانزادي، أن إيران وروسيا تخططان لتنفيذ مناورات عسكرية في مياه مضيق هرمز قريبا.

وقال خانزادي، في حديث لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، اليوم الاثنين، خلال زيارته مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، إن الجانبين توصلا إلى اتفاق حول إجراء مناورات عسكرية بحرية في المحيط الهندي، معربا عن أمله في أن تجري حتى أواخر العام الحالي.

وأوضح خانزادي أن المناورات من المتوقع أن تشمل المياه الشمالية بالمحيط الهندي، بما في ذلك منطقة الخليج ومضيق هرمز.

وأضاف قائد البحرية الإيرانية أن الجانبين اتفقا على إجراء اجتماع مشترك للتخطيط لهذه المناورات قريبا.

وفي سياق متصل، أعلن خانزادي عن توقيع اتفاق تعاون عسكري بين هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ووزارة الدفاع الروسية.

وبين أن الهدف من توقيع الاتفاقية يكمن في تطوير التعاون العسكري الثنائي، قائلا: "هذه أول مرة يتم التوقيع على مثل هذه الاتفاقية، ويشكل إبرامها منعطفا في التعاون العسكري بين طهران وموسكو".

كما ذكر قائد البحرية الإيرانية أن البلدين يجريان محادثات بشأن تعزيز التعاون الدفاعي بينهما في مياه بحر قزوين.

ويقوم خانزادي بزيارة رسمية إلى روسيا تستغرق 3 أيام، بدعوة من قبل وزارة الدفاع الروسية، وتصادف الاحتفالات بعيد الأسطول الروسي الذي استضافت سان بطرسبورغ بمناسبته، أمس الأحد، استعراضا عسكريا كبيرا.

ويأتي الإعلان عن المناورات المشتركة في الوقت الذي تعمل فيه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا على إطلاق عمليتين منفصلتين "لضمان أمن الملاحة" في منطقة الخليج وخاصة مضيق هرمز.

المصدر: إرنا + وكالات