مقتل 19 شخصا بتحطم طائرة عسكرية باكستانية (صور)

قتل 19 شخصا اليوم الثلاثاء بتحطم طائرة عسكرية باكستانية كانت في مهمة تدريبية.

وقال بيان من إدارة الاتصالات في الجيش الباكستاني، إن الطائرة تحطمت في منطقة مشيدة بمدينة روالبندي، ما أدى إلى مقتل كل طاقمها وعددهم 5 بالإضافة إلى 14 مدنيا.

وأضاف البيان أن 12 مدنيا آخرين أصيبوا في التحطم الذي أدى لاندلاع حريق في المدينة. ووصلت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث وقامت بإخماد الحريق.

Plane crashed near bahria town phase 7 #rawalpindipic.twitter.com/TSnEEQyLnL — Moavia Khalid (@MoaviaKhalid2) July 29, 2019

[Amplía] "Un pequeño avión se estrelló en una zona residencial (de Pakistán). De momento recuperamos 15 cuerpos, entre ellos 10 civiles y 5 miembros de la tripulación", dijo Farooq Butt, portavoz de los servicios de rescate, añadiendo que otras 12 personas resultaron heridas #AFPpic.twitter.com/FyBW932qrJ — Agence France-Presse (@AFPespanol) July 30, 2019

المصدر: رويترز