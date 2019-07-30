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مقتل 19 شخصا بتحطم طائرة عسكرية باكستانية (صور)

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قتل 19 شخصا اليوم الثلاثاء بتحطم طائرة عسكرية باكستانية كانت في مهمة تدريبية.

وقال بيان من إدارة الاتصالات في الجيش الباكستاني، إن الطائرة تحطمت في منطقة مشيدة بمدينة روالبندي، ما أدى إلى مقتل كل طاقمها وعددهم 5 بالإضافة إلى 14 مدنيا.

وأضاف البيان أن 12 مدنيا آخرين أصيبوا في التحطم الذي أدى لاندلاع حريق في المدينة. ووصلت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث وقامت بإخماد الحريق.

المصدر: رويترز

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