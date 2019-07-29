نشر الحرس الثوري الإيراني مقطع فيديو جديدا، يوثق عملية احتجاز ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز، والتحذيرات التي أطلقها الحرس الثوري لطاقم المدمرة التي حاولت منع الاحتجاز.

ويظهر المقطع المصور الحوار الذي دار بين الحرس الثوري وطاقم المدمرة البريطانية، التي حاولت منع احتجاز ناقلة النفط "ستنا إمبرو".

وفي الوقت الذي حاولت فيه المدمرة التدخل، ومنع الحرس الثوري من الاقتراب من السفينة، طلب الأخير من طاقم المدمرة عدم التدخل وعدم تعريض حياة طاقمها للخطر.

وأعلن الحرس الثوري يوم الجمعة 19 يوليو أنه احتجز ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في الخليج بعد أن احتجزت بريطانيا ناقلة إيرانية هذا الشهر، مما زاد من التوتر في ممر ملاحي حيوي لشحن النفط للسوق العالمية.

المصدر: RT