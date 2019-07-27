وزير أفغاني: مفاوضات مباشرة بين الحكومة وطالبان قد تعقد خلال أسبوعين

أعلن وزير الدولة الأفغاني لشؤون السلام، عبد السلام رحيمي، اليوم السبت، أن مفاوضات مباشرة بين حكومة بلاده وحركة "طالبان" قد تعقد خلال أسبوعين.

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وقال رحيمي، اليوم السبت: "نستعد لمفاوضات مباشرة"، موضحا أن الحكومة سيمثلها وفد مكون من 15 شخصا، مضيفا: "نعمل مع جميع الأطراف ونأمل أن يعقد الاجتماع الأول في دولة أوروبية خلال الأسبوعين المقبلين"، دون أن يذكر اسم الدولة التي ستستضيف المفاوضات.

وتابع رحيمي أن وزارته أطلقت مشاورات "مع مختلف الأطراف المعنية لتشكيل فريق تفاوضي من 15 شخصا لقيادة المفاوضات مع طالبان، على أن يشمل هؤلاء بعض أعضاء اجتماعات الدوحة الأخيرة، فضلا عن شخصيات أخرى لها خلفية بعملية المفاوضات وقضية السلام، وسيمثل هؤلاء مختلف الطبقات الاجتماعية، كعلماء الدين، والنساء، والمجتمع المدني".

كما دعا رحيمي الطرفين المتنازعين إلى خفض مستوى العنف في البلاد تمهيدا لعقد حوار مباشر بينهما.

يذكر أن المباحثات بين "طالبان" والولايات المتحدة، ممثلة بالمبعوث الأمريكي الخاص لشأن المصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، بدأت منذ صيف العام الماضي، بغياب الحكومة الأفغانية، في ظل رفض "طالبان" التفاوض معها، على اعتبارها جهة غير مستقلة في ظل بقاء القوات الأمريكية في البلاد.

كما أن دخول "طالبان" في مفاوضات مباشرة مع كابل كان من بين المطالب الرئيسة للولايات المتحدة في المشاورات بين خليل زاد والوفد المرافق له من جهة، وممثلي المكتب السياسي للحركة في الدوحة، من جهة أخرى.

المصدر: وسائل إعلام