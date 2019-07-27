اتفاق على قائمة عربية مشتركة في انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقبلة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن معظم المشاركين في "القائمة العربية المشتركة" سابقا، توصلوا إلى اتفاق على إعادة توحيد صفوفهم في الانتخابات المقرر تنظيمها في سبتمبر المقبل.

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن ثلاثة من أربعة أحزاب في القائمة المشتركة السابقة، وهي "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" و"الحركة العربية للتغيير" و"القائمة العربية الموحدة"، وافقت على تشكيل قائمة جديدة.

من جانبه، أبدى "التجمع الوطني الديمقراطي" دعمه الأولي للمبادرة، لكنه لم يعرب بعد عن موافقته النهائية على القائمة الجديدة، ولن تجمتع لجنته المركزية حتى غد الأحد لمناقشة الموضوع، حسب ما أكد رئيس الحزب، جمال زحالقة، لصحيفة "هآرتس".

وحسب تقارير إسرائيلية، سيتصدر القائمة الجديدة رئيس "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، أيمن عودة، يليه الأمين العام لـ "التجمع الوطني الديمقراطي"، امطانس شحادة، وزعيم ومؤسس "الحركة العربية للتغيير"، أحمد الطيبي، ورئيس "القائمة العربية الموحدة" منصور عباس.

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ومن المقرر أن يعقد قادة الأحزاب الثلاثة التي وافقت على القائمة الجديدة مؤتمرا صحفيا في مدينة الناصرة، للإعلان رسميا عن تشكيل الائتلاف.

وسبق أن حصلت "القائمة العربية المشتركة" على 13 مقعدا في الكنيست في انتخابات عام 2015، لتصبح ثالث أكبر قوة فيه، إلا أن الخلافات داخلها أدت إلى تقسيمها إلى قائمتين منفصلتين حصدتا 10 مقاعد فقط في الانتخابات الأخيرة التي جرت في أبريل.

لكن فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تشكيل ائتلاف حكومي، يتيح للأحزاب العربية فرصة ثانية لتعزيز مواقعها في الكنيست.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل