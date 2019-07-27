كوريا الجنوبية.. قتلى وجرحى جراء انهيار طابق في ملهى على هامش مسابقة رياضية دولية

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب آخرون، بينهم رياضيون مشاركون في بطولة العالم للألعام المائية، جراء انهيار طابق علوي بشكل شرفة داخل مقهى في كوريا الجنوبية فجر اليوم السبت.

ووقع الحادث في بمدينة غوانغجو جنوب كوريا الجنوبية، في ملهى Coyote Ugly قرب مقر إقامة الرياضيين المشاركين في البطولة العالمية التي تنتهي الأحد المقبل، والشخصان اللذان قتلا جراءه من مواطني البلاد، حسب وكالة "رويترز".

وذكر رئيس إدارة الإطفاء المحلية، كيم يونغ-دون، للوكالة أن نحو 370 شخصا كانوا داخل الملهى لحظة وقوع الحادث، مرجحا أن سبب ما حصل يعود إلى اكتظاظ الطابق العلوي.

Reuters Yonhap

من جانبها، أكدت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إصابة 17 شخصا، بينهم ثمانية رياضيين أجانب، ثلاثة منهم من الولايات المتحدة واثنان من نيوزيلندا ورياضي واحد من كل من هولندا وإيطاليا والبرازيل، وجميعهم من لاعبي كرة الماء، باستثناء البرازيلي.

Reuters Yonhap

ولا يزال أحد الرياضيين المصابين في مستشفى، فيما تعرض الآخرون لإصابات خفيفة، حسب منظمي البطولة..

وحصل الحادث في وقت كان فيه المنتخب الأمريكي للسيدات لكرة الماء يحتفل بفوزه في البطولة.

المصدر: رويترز + نوفوستي