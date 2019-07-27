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مواجهات بين الشرطة وآلاف المحتجين في شوارع مدينة بهونغ كونغ

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اندلعت مواجهات بين آلاف المتظاهرين وعناصر من الشرطة اليوم السبت، في شوارع مدينة يوين لونغ بهونغ كونغ، القريبة من الحدود مع الصين.

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وذكرت وسائل إعلام أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين.

وتدفق آلاف المحتجين من هونغ كونغ صباح اليوم إلى شوارع مدينة يوين لونغ القريبة من الحدود مع الصين، احتجاجا على اعتداء رجال يشتبه بانتمائهم لعصابات عنيفة في نهاية الأسبوع الماضي على ناشطين مؤيدين للديموقراطية.

وانهال رجال يرتدون "قمصان تي-شيرت بيضاء" ومسلحون بالمضارب والعصي، بالضرب يوم الأحد الماضي على متظاهرين معارضين للحكومة كانوا عائدين إلى منازلهم بعد تظاهرة، في محطة قطارات في يوين لونغ، أسفرت عن إصابة 45 شخصا.

وتشهد هونغ كونغ، منذ سبعة أسابيع تظاهرات حاشدة سلمية ضد الحكومة، مع مواجهات متفرقة بين محتجين متطرفين وعناصر الشرطة.

وبدأت التحركات برفض مشروع قانون بات معلقا ويهدف إلى السماح بعمليات تسليم مطلوبين إلى الصين، ثم توسعت لتشمل مطالب أوسع لإصلاحات ديمقراطية.

المصدر: وكالات 

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