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تحرير 4 أتراك اختطفوا في نيجيريا

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تحرير 4 أتراك اختطفوا في نيجيريا
Reuters / Afolabi Sotunde
عناصر من القوات النيجيرية
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تمكنت سلطات الأمن في نيجيريا، اليوم الجمعة، من تحرير 4 مواطنين أتراك اختطفوا قبل أسبوع من قبل مجهولين في ولاية كوارة غرب البلاد.

وقالت مصادر لوكالة "الأناضول" إنه تم تحرير الأتراك الأربعة المختطفين في عملية بالتعاون بين الشرطة والجيش النيجيريين.

وأفادت الوكالة التركية بأن المواطنين الأربعة هم "ياسين تشولاق"، و"شنار باشا"، و"أرغون يورداكول"، و"سيد أمره تشيليك".

وكانت الشرطة النيجرية قد أطلقت، يوم الأحد، عملية لإنقاذ الأتراك الأربعة الذين اختطفوا الجمعة الماضي، بغرض تحصيل فدية من ذويهم.

كما تعرض 10 بحارة أتراك، في 16 من يوليو 2019، لعملية خطف مماثلة قبالة سواحل نيجيريا، علما أن عمليات البحث عنهم وإنقاذهم متواصلة.

المصدر: "الأناضول"

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