الدنمارك تدعم المقترح البريطاني بتشكيل بعثة أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز

رحبت الدنمارك اليوم الجمعة، باقتراح الحكومة البريطانية القيام بمهمة بحرية يقودها تحالف أوروبي لضمان أمن الشحن عبر مضيق هرمز.

إقرأ المزيد

وقال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود، إن "الحكومة الدنماركية تتطلع إيجابيا نحو مساهمة ممكنة في هذه المبادرة".

وأضاف أنه "من الضروري للدنمارك، كدولة بحرية، الحفاظ على حرية الملاحة".

وتابع كوفود أن "القرار النهائي في المشاركة بهذه المهمة، لا يزال يحتاج إلى مناقشة في البرلمان، حينما تصبح هناك صورة أكثر وضوحا للمهام المحددة والشركاء".

وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أعلن في وقت سابق، عن ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، بما فيها تشكيل بعثة أوروبية مشتركة.

المصدر: "رويترز"