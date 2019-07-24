ترامب يعلق بعد شهادة مولر أمام الكونغرس

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن اليوم كان "يوما جيدا للحزب الجمهوري"، وذلك في معرض رد فعله على شهادة المحقق، روبرت مولر، أمام مجلس النواب الأمريكي.

وفي حديثه للصحفيين، جدد ترامب وصفه للتحقيق في صلاته المزعومة بروسيا بأنه "أكذوبة" و"مطاردة الساحرات". واعتبر أن مولر "لم يؤد جيدا" أثناء تقديمه لإفاداته أمام الكونغرس.

TRUTH IS A FORCE OF NATURE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июля 2019 г.

وفي تغريدة على "تويتر" بهذا الخصوص كتب ترامب أن "الحقيقة هي قوة الطبيعة!".

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وأدلى روبرت مولر بشهادته في إطار التحقيق في قضية عرقلة محتملة للعدالة من قبل إدارة ترامب، أثناء تحقيق مولر في الصلات المزعومة بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا. وقال مولر إن تحقيقه لم يبرئ ترامب من تهمة عرقلة العدالة، لكنه لم يتمكن من تحديد ما إذا ارتكب الرئيس جريمة.

المصدر: RT، رويترز