مولر: محاولة روسيا للتدخل بانتخابات الرئاسة كانت من أكبر التحديات الديمقراطية في بلادنا

قال المدعي الخاص روبرت مولر اليوم أثناء إجابته على أسئلة الكونغرس، إن "محاولة روسيا للتدخل بانتخابات الرئاسة كانت من أكبر التحديات الديمقراطية في بلادنا".

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وأكد مولر أنه "لم يجد أدلة كافية" تورط ترامب في "التآمر مع الروس"، مضيفا أن تحقيقه لم يتعرض للعرقلة.

وتابع بالقول إن غياب الأدلة التي تدين ترامب لا يعفي الأخير من المسؤولية.

وفي حديثه عن موسكو، اعتبر مولر أن الحكومة الروسية اعتقدت أن فوز ترامب بالانتخابات سيصب في مصلحتها.

وكان ترامب ادعى في وقت سابق أن نتائج تحقيقات مولر "برأته بشكل كامل"، وهو ما نفاه مولر اليوم.

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية كانت أبلغت مولر، يوم الاثنين، بأن يكتفي أثناء شهادته بالحديث عما هو مكتوب في تقريره فقط.

المصدر: "رويترز"