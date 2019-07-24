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إصابة عمدة مقديشو في انفجار بالصومال

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إصابة عمدة مقديشو في انفجار بالصومال
Reuters TM/AND
مكان انفجار في مقديشو (أرشيف)
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هز انفجار عنيف، اليوم الأربعاء، مقر بلدية مقديشو في الصومال، ما أدى إلى إصابة عمدة العاصمة، عبد الرحمن عمر عصمان.

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وقال نائب عمدة مقديشو، محمد عبد الله توله، إن عمدة العاصمة الصومالية "أصيب في الانفجار وهو يعالج حاليا، فيما أصيب بعض مساعديه أيضا".

وأضاف توله في حديثه مع إذاعة حكومية أن "هذا العمل الإرهابي لن يثنينا عن خدمة الشعب".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول الأمني مهدي عبد الرحمن قوله: "كان هنالك انفجار في الداخل (البلدية)، ولكننا لا نعرف أسبابه".

وأضاف عبد الرحمن أن "بعض المعلومات يفهم منها أن سبب الانفجار انتحاري تمكن من دخول المبنى بعدما ادعى أنه أحد أفراد طاقم العمل، وكان هنالك ضحايا، قتلى وجرحى، لكن لا يمكنني تزويدكم بالتفاصيل".

يذكر أن تنظيم "الشباب" الصومالي أخرج من مقديشو سنة 2011، إلا أنه استمر في شن عمليات مسلحة وهجمات انتحارية في العاصمة ضد أهداف حكومية وأمنية ومدنية.

المصدر: "لوفيغارو" + "أ ف ب"

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