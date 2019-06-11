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استسلام قائدين من "الشباب الصومالية" للقوات الحكومة

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استسلام قائدين من
Reuters Mowliid Ibdi
مقاتلون من "حركة الشباب" الصومالية (صورة أرشيفية)
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قال مسؤولون صوماليون إن قائدين بارزين من "حركة الشباب" استسلما يوم الاثنين، لقوات الحكومة الصومالية في منطقة جيدو جنوبي البلاد.

وذكر علي محمد حسن قائد القسم الـ43 للوحدة الـ49 للقوات الصومالية في مدينة باردير، للصحفيين، إن مصطفى إبراهيم إسحاق ومحمد حسن مادهالي انضما لقوات الحكومة بعد عملية عسكرية مكثفة ضد المسلحين خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف حسن: "انشق المسلحان عن حركة الشباب في ساكو داخل منطقة جوبا الوسطى، كان أحدهما يمثل المسلحين في الاستخبارات بينما كان الآخر على حراسة السجون". وحث الخلايا الأخرى المتبقية من حركة الشباب على أن تحذو حذوهما.

وقال القائدان اللذان تحدثا مع الصحفيين، إنهما "ضللا للانضمام إلى الإرهابيين".

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المصدر: "شينخوا"

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