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مستشار أردوغان ينفي شائعة وفاته

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مستشار أردوغان ينفي شائعة وفاته
Reuters Dado Ruvic
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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نفى ياسين آقطاي مستشار رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، شائعات تحدثت عن وفاة رئيس البلاد وزعيم الحزب، رجب طيب أردوغان.

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وقال آقطاي في توضيح لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن "هذه الأنباء لا تطابق الواقع.. كل عام وفي هذا التوقيت بالذات، كما جرت العادة، فإن رئيسنا يكون في إجازة رسمية".

وأضاف أن "غيابه خلال هذه الفترة بالذات يخلق جوا مناسبا لمثل هذه الشائعات".

ووفقا لآقطاي، فإن جيشا من "الذباب الإلكتروني" يقف خلف نشر شائعة وفاة الرئيس أردوغان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

المصدر: نوفوستي

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