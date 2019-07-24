أوكرانيا.. الفنان يطرد الملاكم

أفاد موقع إعلامي أوكراني بأن مكتب الرئيس، فلاديمير زيلينسكي، بدأ بإجراءات إعفاء رئيس إدارة العاصمة كييف من منصبه، بعد أيام فقط من اكتساح حزب الرئيس الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وذكر الصحفي في موقع "أوبوزريفاتل"، أوريست سوهار، على صفحته في "فيسبوك" نقلا عن مصادره، أن "رئيس مكتب الرئاسة أندريه بوغدان، وجه رسالة إلى الوزير ألكسندر سايينكو طالبا منه إعداد الوثائق اللازمة لعزل فيتالي كليتشكو من منصب رئيس إدارة كييف".

وأكدت وكالة "أوكرينفورم" أن مجلس الوزراء تسلم الرسالة وسينظر فيها وفق النظام المتعارف عليه.

من جانبها، نفت أوكسانا زينوفيفا، الناطقة الصحفية باسم كليتشكو، تلقي الأخير أي معلومات حول عزله المحتمل من رئاسة إدارة العاصمة.

وكان كليتشكو، الملاكم المشهور سابقا، قد فاز في انتخابات عمدة كييف في مايو عام 2014، وكرر هذا النجاح في نوفمبر عام 2015، كما كان الرئيس السابق بيترو بوروشينكو قد عينه رئيسا لإدارة كييف في يونيو عام 2014، ليجمع الرجل أعلى منصبين في المدينة في يديه.

وتسمح التشريعات الأوكرانية، بأن يشغل منصبي عمدة كييف ورئيس إدارتها شخصان مختلفان، وفي حين يتمتع رئيس الدولة بحق تعيين من يريد في منصب رئيس الإدارة، يعتبر منصب عمدة المدينة منصبا انتخابيا.

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وعقد زيلينسكي، الممثل المشهور سابقا، لقاء مع كليتشكو في 10 يوليو، حيث أكد له رسميا نيته تغيير نظام إدارة مدينة كييف.

وكان زيلينسكي قد وعد أثناء حملته الرئاسية بمكافحة الفساد ورموزه في النظام السابق، ويرى كثيرون أن كليتشكو أحد المستهدفين في هذه المسعى، حيث فتح مكتب التحقيقات الحكومي مؤخرا تحقيقا في شبهة تورط كليتشكو في قضية فساد، لكنه نفى كل الاتهامات الموجهة له.

المصدر: وكالات