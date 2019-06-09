زيلينكسي: هدفنا ليس إحياء النظام الأوكراني السابق بل القضاء عليه

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن حزب "خادم الشعب" الذي رشحه لخوض انتخابات الرئاسة في أبريل، لا يسعى إلى إعادة تشغيل نظام الحكم القديم، وإنما يطمح إلى إنشاء نظام جديد.

وجاء تصريح زيلينسكي في سياق كلمة ألقاها خلال اجتماع لحزب "خادم الشعب" عقد اليوم الأحد في العاصمة كييف.

وقال إن اسم القوة السياسية التي ينتمي إليها، "خادم الشعب"، ليست مجرد علامة سياسية، بل عبارة عن "رؤية عالمة وشاملة".

وأضاف مشددا أن هذه الرؤية لا غيرها ستساعد على "إنشاء نظام حكم جديد في البلاد وليس إعادة تشغيل القديم".

ولجأ زيلينسكي إلى مصطلح رياضي للتعبير عن هدف حزبه على الساحة السياسية الأوكرانية، قائلا إن "خادم الشعب" تمكن من "طرح النظام القديم أرضا، لكننا نطرح توجيه ضربة قاضية إليه" حتى لن يستطيع الوقوف على قدميه بعدها.

وجدد الرئيس الأوكراني تأكيده على أن حزبه يعتزم إلغاء الحصانة النيابية وحرمان النواب من الاستمرار في ولاياتهم لسوء استخدام السلطة والزج بالمسؤولين الحكوميين في السجن على الإثراء غير المشروع، في حال دخوله البرلمان نتيجة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 21 يوليو المقبل.

وعرض حزب "خادم الشعب" اليوم برنامجه الانتخابي، فضلا عن إعلانه أسماء أول 20 مرشحا للحزب ضمن قائمة يفترض أن تضم 100 شخص، للمشاركة في السباق الانتخابي.

ودخل رئيس الحزب دميتري رازومكوف، وممثل الرئيس في الرادا (البرلمان الأوكراني) روسلان ستيفانتشوك في قائمة المرشحين، فضلا عن خبراء في مختلف المجالات وممثلين عن المناطق وأشخاص من أصحاب أفكار مبتكرة ومفيدة لخدمة مصالح الدولة، اختيروا عبر الإنترنت، حسب ما ذكره الرئيس الأوكراني.

وزيلينكسي ممثل كوميدي سابق وهو من مواليد عام 1978، وتمكن من التفوق على الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي جرت يوم 21 من أبريل الماضي، بنيله تأييد أكثر من 70% من أصوات الناخبين، مقابل نحو 25% فقط حصل عليها بوروشينكو الذي ترشح لولاية رئاسية ثانية.

تجدر الإشارة إلى أن زيلينكسي سبق وأدى دور مواطن أوكراني بسيط وذكي ونزيه يدعى فاسيلي غولوبورودكو، ويعمل مدرس التاريخ، قبل أن يصبح فجأة رئيسا لأوكرانيا في الفيلم السينمائي المسمى "خادم الشعب".

المصدر: وكالات