تأكيد نبأ طلاق السلطان محمد الخامس وملكة جمال موسكو السابقة بالثلاثة!
أكد المحامي الخاص لملك ماليزيا السابق وسلطان ولاية "كيلانتان" محمد الخامس رسميا طلاق موكله وزوجته أكسانا فويفودينا، ملكة جمال موسكو لعام 2015.
وأفادت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" بأن المحامي السنغافوري كو تيان هوا، أرسل إليها بناء على طلبها بيانا رسميا بالخصوص.
وورد في بيان المحامي الرسمي ما نصه: "نحن محامو معالي السلطان محمد الخامس، حاكم كيلانتان، نبلغكم بأن معاليه طلق السيدة ريحانا أكسانا فويفودينا، طلاقا بائنا لا رجعة عنه في 22 يونيو 2019، من خلال النطق 3 مرات بكلمة طالق وفق الشريعة الإسلامية، ومحكمة الشريعة في كيلانتان أصدرت شهادة طلاق بالخصوص مؤرخة في 1 يوليو 2019".
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7.06.2018 Birthday of our family. I will carry memories of this Day through my whole life. Our decision to be together led to the creation of a new social unit. Thank you, my dear relatives and friends for the warm greetings! 7.06.2018 День Рождения нашей семьи. Воспоминания об этом Дне я пронесу через всю свою жизнь. Наше решение быть вместе привело к созданию новой ячейки общества. Спасибо вам, дорогие мои близкие и друзья за тёплые поздравления!
وكانت انتشرت نهاية العام الماضي أنباء عن طلاق ملك ماليزيا السابق السلطان محمد الخامس وأكسانا فويفودينا التي أنجبت ولدا في مايو الماضي.
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Saya sedang menulis dan saya tidak dapat menahan air mata dari mengalir...dan saya rasa tidak perlu untuk menahannya, kerana ia adalah tangisan kegembiraan dan kesyukuran! Saya masih tidak percaya yang saya menerima bergitu banyak mesej yang baik daripada anda semua. Daripada seluruh pelusuk dunia! Dan sudah tentu saya mahu beritahu kepada semua rakyat Malaysia: anda semua berjiwa besar, kerana menerima dan menyokong saya - seorang wanita dari negara asing dan membesar dengan budaya berbeza. Saya sangat bangga darah Malaysia mengalir dalam anak saya dan saya akan lakukan apa sahaja untuk dia membesar selayaknya dengan kasih anda semua. Dalam hidup saya, saya terpaksa menghadapi pelbagai jenis kejahatan, tipu daya dan hasad dengki. Tetapi anda meyakinkan saya bahawa masih ada kebaikan di dunia ini. Kalaulah saya berpeluang, saya mahu memeluk anda semua dengan kegembiraan . Sokongan dan dorongan anda semua amat berharga bagi saya. Mesej masuk tidak henti-henti, saya akan terus berkongsi kisah hidup saya dengan ikhlas dan jujur. Semoga Allah memberkati anda semua, kawan-kawanku! P.S. Hari ini genap 2 bulan umur Leon. Terus membesar dan bahagia si cilik duniaku.❤️
وتحدثت تقارير عن أن الطلاق تم في محكمة شرعية في سنغافورة، إلا أن المحكمة المعنية نفت لاحقا النبأ، وتبين الآن من البيان الرسمي، أن الطلاق سجل في محكمة الشريعة في ولاية كيلانتان الماليزية التي يعد محمد الخامس سلطانها بالوراثة.
المصدر: نوفوستي