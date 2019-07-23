أدرعي يضع مطاري دمشق وبيروت وميناءها ضمن "أهداف" ويقحم الحريري وباسيل

ألمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إلى أن مطاري دمشق وبيروت وميناء الأخيرة تعد "أهدافا"، واصفا إياها بمعابر تستخدمها إيران لنقل أسلحتها إلى "حزب الله" اللبناني.

ونشر أدرعي، اليوم الثلاثاء، على حسابه في "تويتر" خريطة أبرز فيها إيران والعراق وسوريا ولبنان، وأظهر بصورة خاصة مطاري دمشق وبيروت الدوليين وميناء بيروت ومعبر المصنح الحدودي اللبناني مع سوريا تحت مسمى "أهداف".

وأرفق أدرعي المنشور بتعليق كتب فيه أن "مرفأ بيروت يستخدم كمحور نقل بحري للأسلحة من إيران إلى حزب الله، ويستخدم مطار بيروت كمسار جوي، إلى جانبه منشآت لتحويل صواريخ إلى دقيقة".

وحث أدرعي السلطات اللبنانية على التعامل مع الحالة، مخاطبا رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، ووزير الخارجية، جبران باسيل، ووزير الأشغال والنقل يوسف فنيانوس بالقول: "لوينتا راح تبقوا مغمضين عيونكن؟".

المعابر على حدود سوريا ولبنان تستخدم لنقل الأسلحة الإيرانية#مرفأ_بيروت يستخدم كمحور نقل بحري للاسلحة من #إيران الى #حزب_الله#مطار_بيروت الدولي يستخدم كمسار جوي والى جانبه منشات لتحويل صواريخ الى دقيقة.

لوينتا راح تبقوا مغمّضين عيونكن؟ @Gebran_Bassil@saadhariri@youssefenianospic.twitter.com/e2QnPld4Nq — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 23, 2019

وأضاف في تغريدة أخرى: "وإن كنتم من حلفاء سوريا فهل هذا يعني تحويل البنية اللبنانية لمصدر لتعزيز مصالح إيران على حساب المواطن المعتر؟".

واتهم إيران وحزب الله و"جهات سورية" بأنها تقوم بـ "تهريب مواد ثنائية الاستخدام إلى لبنان من خلال مرفأ بيروت بهدف تعزيز تطوير مشروع حزب الله لإنتاج الصواريخ".

وأوضح أدرعي ما قصده بكلمة "أهداف"، مشيرا إلى أنه "بعد المعابر الحدودية والمطار، أصبح مرفأ بيروت هدف تهريب الأسلحة وتعريض سكان لبنان للخطر"، لكن ذلك يترك مجالا لتفسيرات أخرى.

المصدر: RT