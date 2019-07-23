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تعرض المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون لحادث أصيبت به عينه

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تعرض المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون لحادث أصيبت به عينه
Reuters EVGENIA NOVOZHENINA
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون
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أصدرت الأمم المتحدة بيانا ذكرت فيه أن مبعوثها الخاص إلى سوريا تعرض لإصابة في العين، وأنه سيحد من نشاطه لفترة من الزمن.

وأضاف البيان، أن "بيدرسون سيحد من نشاطه بناء على نصيحة الأطباء"، مشيرا إلى أنه "لن يتمكن من السفر خلال الفترة القادمة".

وتابع البيان، أن "الأطباء توقعوا أن يتماثل للشفاء بشكل كامل قريبا".

وبدأ بيدرسن منذ يناير الماضي، تنفيذ مهام منصبه الجديد بعد انتهاء مهمة سلفه ستيفان دي ميستورا، الذي أمضى في المنصب أربع سنوات دون إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

المصدر: الأمم المتحدة

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