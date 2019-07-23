أفغانستان تطالب بإيضاحات بشأن تصريحات ترامب "محوها عن وجه الأرض"

طالبت أفغانستان الإدارة الأمريكية بتقديم إيضاحات حول تصريحات الرئيس دونالد ترامب، بشأن محوها من الخريطة، مؤكدة أن الشعب الأفغاني لم ولن يسمح لأي قوة أجنبية بتحديد مصيره.

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وأعلنت الرئاسة الأفغانية في بيان اليوم، أن: "حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية وبناء على العلاقات الشاملة بين البلدين الحليفين، طالبت واشنطن بتقديم توضيحات صريحة حول تصريحات الرئيس ترامب، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الباكستاني".

واعتبر البيان أن: "أفغانستان واحدة من بين الحضارات والشعوب القديمة في العالم والتي اجتازت العديد من الأزمات على مدى التاريخ، والشعب الأفغاني لم ولن يسمح لأي قوة أجنبية بتحديد مصيره".

وتابع: "إن شراكتنا وتعاوننا مع العالم وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية قائمة على أساس المصالح والاحترام المتبادلين، نحن ندعم المساعي الأمريكية من أجل إحلال السلام، لكن مصير البلاد لا يمكن أن يتحدد عبر اجتماعات رؤساء الدول الأجنبية وبدون حضور الزعماء الأفغان".

وشدد البيان على أن "أفغانستان ستبقى حاضرة بصلابة وشموخ في المشهد السياسي الدولي"، لافتا إلى أن الحكومة ستضع مواطنيها في صورة التطورات على هذا الصعيد".

تصريح صادم للرئيس #ترامب في اجتماعه مع رئيس وزراء #باكستان#عمران_خان-الآن-

يهدد ترامب أنه يمكنه إنهاء أطول حرب تخوضها أمريكا في تاريخها في #أفغانستان-الحرب مستمرة من

17 سنة و9 أشهر-حذّر:

"يمكن أن انهي حرب أفغانستان

ب10 أيام-لكن لا أريد قتل 10 ملايين أفغاني" (يلمح للنووي!)

واووو pic.twitter.com/E2L7B9dbnG — عبدالله الشايجي (@docshayji) July 22, 2019

ووفقا لوسائل الإعلام الأفغانية، فقد عم السخط كابل بسبب كلمات ترامب، التي قالها لدى استقباله أمس رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، وجاء فيها إن الولايات المتحدة يمكنها أن تنهي الحرب في أفغانستان بسرعة، لكن هذا السيناريو سيقتل ملايين الناس.

وقال ترامب بعد لقائه الاثنين في البيت الأبيض خان: "كان بإمكاني الفوز بهذه الحرب خلال أسبوع". وأضاف: "كانت أفغانستان ستختفي عن وجه الأرض في 10 أيام". وفي الوقت نفسه، أكد ترامب أنه لا يرغب في اختيار هذا المسار، لأنه سيؤدي حتما إلى موت الناس.

وأضاف: "لا أريد أن أقتل 10 ملايين شخص، هناك أمل بأن تتحدث طالبان عن السلام في الأيام المقبلة".

المصدر:"إنترفاكس"