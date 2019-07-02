أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عزمه على الاحتفاظ بوجود استخباراتي "قوي" في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد الذي اعتبره "أشبه بجامعة هارفارد للإرهابيين".

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" بثت، أمس الاثنين: "كنت أتمنى لو كان بإمكاني أن أغادر (أفغانستان) بكل بساطة، لكن المشكلة هي أن هذا البلد يبدو أشبه بمختبر للإرهابيين (...) أسميه هارفارد الإرهابيين".

وأكد أنه حتى بعد سحب كل الجنود الأمريكيين من هذا البلد: "سنبقي هناك على وجود استخباراتي قوي للغاية، أقوى بكثير مما قد يظن المرء عادة، لأن هذا أمر مهم للغاية".

وبثت مقابلة ترامب هذه في اليوم نفسه الذي أعلن فيه مسؤولون أمريكيون وألمان أن أطراف النزاع الأفغاني، بمن فيهم حركة طالبان، سيجتمعون يومي الأحد والاثنين القادمين (7-8 يوليو عام 2019) في الدوحة في محاولة جديدة للتوصل إلى حل سياسي وإنهاء نحو عقدين من التدخل العسكري الأمريكي في هذا البلد.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال زيارة إلى كابل الأسبوع الماضي عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان "قبل الأول من سبتمبر القادم.

المصدر: أ ف ب