طوكيو تحتج معتبرة أن الطائرت الروسية والكورية الجنوبية انتهكت أجواء اليابان

أعربت طوكيو عن احتجاجها لموسكو وسيئول بسبب حادث وقع قرب جزر تاكيشيما (دوكدو) المتنازع عليها في بحر اليابان، انطوى على محاولة طائرات حربية كورية جنوبية اعتراض قاذفة روسية.

ونقلت وكالة "كيودو" عن الحكومة اليابانية قولها إن "مثل هذه التصرفات فوق أراضينا غير مقبولة"، مضيفة أن الاحتجاج تم نقله عبر القنوات الدبلوماسية.

وتعتبر جزر تاكيشيما موضع خلاف بين طوكيو وسيئول، حيث تقول اليابان إن كوريا الجنوبية احتلت بشكل غير قانوني هذه المنطقة التي سبق أن جرى ضمها إلى الإمبراطورية اليابانية عام 1905.

من جهتها، تصر السلطات في كل من سيئول وبيونغ يانغ على أن هذا الأرخبيل الصغير، الذي تسميه "دوكدو"، كان عبر التاريخ جزءا لا يتجزأ من الدولة الكورية.

إقرأ المزيد

وصباح اليوم، زعم الجيش الكوري الجنوبي أن قاذفة روسية اخترقت مرتين المجال الجوي التابع للبلاد فوق البحر الشرقي (بحر اليابان) قرب جزر دوكدو.

من جهتها، كذبت الدفاع الروسية إعلان سيئول خرق قاذفة روسية أجواء كوريا الجنوبية، واتهمت القوات الجوية الكورية بإجراء "مناورات غير مهنية" فوق بحر اليابان خلال تنفيذ طائرتين روسيتين تحليقا فوق المياه الدولية ببحر اليابان في منطقة جزر دوكدو.

المصدر: تاس