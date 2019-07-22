بوتين يرفع العقوبات عن أريتريا

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي برفع العقوبات التي فرضتها روسيا على أريتريا عملا بالقرار الأممي رقم 1907 المعتمد من قبل مجلس الأمن في 23 ديسمبر 2009.

وجاء ذلك في الوثيقة المنشورة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية.

وحظرت العقوبات الروسية على جميع مؤسسات الدولة والكيانات القانونية والأفراد داخل روسيا، تزويد إريتريا بالأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية، وكذلك قطع الغيار اللازمة لها.

بالإضافة إلى ذلك، تم فرض حظر على توفير التدريب والمساعدة الفنية والمالية وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالأنشطة العسكرية لهذه الدولة.

كما حظرت العقوبات الروسية شراء المنتجات والخدمات المذكورة أعلاه في إريتريا. وخضعت جميع الشحنات المتجهة إلى الصومال وأريتريا ومنها، للتفتيش على الأراضي الروسية، في حال كان هناك سبب للاعتقاد بأن هذه البضائع تخضع للعقوبات.

المصدر: إنترفاكس