تركيا تهدد بشن عملية عسكرية شرق الفرات

هدد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أغلو، بشن عملية عسكرية شرق الفرات في شمال سوريا، إذا لم يتم إنشاء المنطقة الآمنة كما هو مخطط لها، وإذا استمرت التهديدات تجاه تركيا.

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وقال تشاووش أغلو اليوم الاثنين، إن تركيا أجرت محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إنشاء منطقة آمنة عبر حدودها في شمال شرقي سوريا، حيث تدعم واشنطن وحدات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها تركيا منظمة إرهابية.

وأمل وزير الخارجية التركي في أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا جايمس جيفري، الذي يزور أنقرة اليوم الاثنين، ويجري محادثات مع المسؤولين الأتراك.

وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، أكد الأسبوع الماضي، أن "قسد" لا تريد الانخراط في حرب مع تركيا، لكنه حذر في المقابل من أن الهجوم على أي مناطق كردية شرقي الفرات سيحول المنطقة الحدودية لساحة حرب، مشددا على أن ما حصل في عفرين لن يتكرر شرق الفرات.

المصدر: "رويترز"