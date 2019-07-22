الصواعق تقتل 32 شخصا شمالي الهند

قتلت الصواعق والأمطار الموسمية والعواصف الرعدية 32 شخصا على الأقل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.

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وذكرت قناة NDTV التي أوردت الخبر صباح اليوم الاثنين، أن 13 شخصا آخرين أصيبوا.

ووفقا لمعلومات القناة، تم تسجيل معظم الضحايا في مدينتي كانبور وفاتحبور حيث سقط 5 أشخاص في كل منهما.

وأعلنت حكومة الولاية تخصيص مساعدات عاجلة لعائلات الضحايا وذويهم.

المصدر: "نوفوستي"