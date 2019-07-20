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بالفيديو.. نجم سينما صيني كاد يموت طعنا أمام جمهوره

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بالفيديو.. نجم سينما صيني كاد يموت طعنا أمام جمهوره
Reuters
الممثل والمنتج الصيني سيمون يام وزوجته
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تعرض الممثل والمنتج الصيني المولود في هونغ كونغ، سيمون يام، لمحاولة قتل في وضح النهار خلال مشاركته في جولة دعائية جنوب الصين.

ونشرت وكالة CNA مقطع فيديو يظهر لحظة الاعتداء على الممثل النجم في بلاده من طرف رجل مجهول صعد على المنصة واقترب من يام ليبدأ بطعنه في بطنه بسكين، أمام أعين الحضور.

وتمكن الممثل البالغ 64 عاما من تفادي بعض الطعنات حينما حاول الابتعاد عن المهاجم حتى تدخل الحراس وأفراد من الجمهور، وألقوا القبض على المعتدي.

وقال ليستر مو، مدير أعمال الضحية، إنه أصيب في البطن واليد اليمنى بالهجوم، وخضع لعملية جراحية ناجحة، مضيفا أن حياته لم تعد في خطر، وفق صحيفة "ذي غارديان".

ولم تعرف حتى الآن أسباب الاعتداء.

المصدر: RT + "ذي غارديان"

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