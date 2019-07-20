إطلاق مركبة الفضاء الروسية "سويوز-إم إس 13"

انطلقت من قاعدة "بايكونور" في كازاخستان مركبة الفضاء الروسية "سويوز-إم إس 13" لنقل 3 رواد إلى المحطة الفضائية الدولية، في مهمة هي الـ61.

وتقل المركبة على متنها طاقما جديدا للمحطة الفضائية الدولية يتكون من 3 رواد، هم قائد المركبة الروسي ألكسندر سكفورتسوف، والأمريكي أندرو مورغان، والإيطالي لوكا بارميتانو.

وسيحل الرواد الجدد مكان الطاقم الحالي الـ60 المؤلف من الروسي ألكسي أوفتشينين، والأمريكي نيك هيغ، وزميلته كريستينا كوك، الذين تنتهي مهمتهم في الثالث من أكتوبر المقبل.

وبين مهام الطاقم الجديد التدرب على التعامل مع روبوت "فيودور" الفضائي الروسي على هيئة الإنسان الذي سينقل إلى المحطة على متن المركبة "سويوز إم إس 14" في الـ22 من أغسطس.

ومن المقرر أن تستمر مهمة الرائدين سكفورتسوف وبارميتانو على متن المحطة الفضائية الدولية حتى الـ6 من فبراير عام 2020، فيما يبقى الرائد الثالث مورغان حتى الأول من أبريل 2020.

المصدر: RT