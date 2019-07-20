أظهر مقطع فيديو نشره الحرس الثوري الإيراني قيام قواته الخاصة بعملية إنزال على ظهر ناقلة النفط البريطانية المحتجزة باستخدام مروحية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، قال إنها "لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية".

وأوضح في بيان له، أن قوارب القوات البحرية في المنطقة الأولى وبأوامر من مؤسسة موانئ محافظة هرمزغان، قامت باحتجاز الناقلة "ستينا إمبرو" والتي تحمل العلم البريطاني عقب مخالفتها القواعد الملاحية البحرية وتسببها في حادث تصادم مع قارب صيد.

وأضاف، "تم توجيه الناقلة إلى السواحل الإيرانية وتسليمها إلى منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية لبدء التحقيقات وطي المراحل القانونية".

واحتجزت البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية في وقت سابق من الشهر في مياه البحر الأبيض المتوسط، قالت إنها "كانت متجهة إلى سوريا"، بالقرب من جبل طارق، الأمر الذي تسبب بالتوتر مع إيران.

ووصفت طهران أعمال البحرية البريطانية بـ"القرصنة"، وطالبت بإطلاق سراح الناقلة وطاقمها.

المصدر: RT + وكالات