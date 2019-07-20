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تشاووش أوغلو يبحث مع بومبيو الملفات الحسّاسة بين البلدين

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تشاووش أوغلو يبحث مع بومبيو الملفات الحسّاسة بين البلدين
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بحث وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، مسألة إخراج بلاده من مشروع "إف-35" بسبب شرائها منظومة "إس -400" الروسية، بالإضافة لملف الأزمة السورية.

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ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية عن مصادر دبلوماسية تركية، السبت، أن تشاووش أوغلو أجرى مكالمة هاتفية مع بومبيو تناولت المسائل الراهنة بين البلدين.

وأضافت المصادر أن الوزيرين بحثا ملفات مقاتلات "إف-35"، ومنظومة "إس -400" الصاروخية، وما يتعلق بسوريا.

كما ذكرت أن الوزيرين بحثا أيضا موضوع إنشاء منطقة آمنة، والأوضاع في إدلب ومنبج السوريتين.

المصدر: الأناضول

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