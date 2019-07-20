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شرطة لندن تبحث عن شخصين بعد هجوم بالغاز داخل قطار في مترو الأنفاق (صور)

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شرطة لندن تبحث عن شخصين بعد هجوم بالغاز داخل قطار في مترو الأنفاق (صور)
Reuters SW/
مترو لندن
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تبحث الشرطة البريطانية عن شخصين يشتبه في أنهما شنا هجوما بالغاز المسيل للدموع داخل قطار لمترو الأنفاق في لندن اليوم السبت.

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ونشرت قوات الأمن صورا لشخصين حصلت عليها من كاميرات المراقبة، وقالت إنها تريد استجوابهما لأنهما قد "يحوزان على معلومات من شأنها المساعدة في التحقيق".

وقالت شرطة النقل البريطانية إن الهجوم وقع في الساعة 09:13 بتوقيت غرينتش في قطار أنفاق محطة "أكسفورد سيركس".

وعالجت طواقم الإسعاف عددا من الأشخاص في مكان الحادث من أعراض السعال وضيق التنفس، لكن "لم تكن هناك مخاوف أخرى على صحتهم".

المصدر: وكالات

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