شرطة لندن تبحث عن شخصين بعد هجوم بالغاز داخل قطار في مترو الأنفاق (صور)
تبحث الشرطة البريطانية عن شخصين يشتبه في أنهما شنا هجوما بالغاز المسيل للدموع داخل قطار لمترو الأنفاق في لندن اليوم السبت.
ونشرت قوات الأمن صورا لشخصين حصلت عليها من كاميرات المراقبة، وقالت إنها تريد استجوابهما لأنهما قد "يحوزان على معلومات من شأنها المساعدة في التحقيق".
#Westminster— London 999 Feed (@999London) 20 июля 2019 г.
A number of passengers on board a a London Underground train struggled to breathe and were left coughing after ‘CS gas’ was released inside a carriage at #OxfordCircus tube station this morning.
BTP said the incident was reported at 9.13.
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وقالت شرطة النقل البريطانية إن الهجوم وقع في الساعة 09:13 بتوقيت غرينتش في قطار أنفاق محطة "أكسفورد سيركس".
وعالجت طواقم الإسعاف عددا من الأشخاص في مكان الحادث من أعراض السعال وضيق التنفس، لكن "لم تكن هناك مخاوف أخرى على صحتهم".
المصدر: وكالات