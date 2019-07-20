مقتل 10 أشخاص بانفجار في مصنع للغاز وسط الصين
لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 19 آخرون فيما لا يزال 5 في عداد المفقودين، جراء انفجار في مصنع للغاز في مقاطعة خنان وسط الصين.
وقال مصدر حكومي إن جهازا في مصنع غاز تابع لمجموعة "خنان" المحدودة لغاز الفحم ومقرها في مدينة ييما، انفجر في حوالي الساعة 5:45 مساء.
وأضاف المصدر أن الحادث ترك عددا غير محدد من المصابين بشكل طفيف، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على موقع "تويتر" غيوما بيضاء اللون في سماء المنطقة.
中国・河南省三門峡で大爆発が発生。近隣に被害が出ているようです。映像が出回っていますが爆発原因や被害規模、詳細は不明pic.twitter.com/1JPfyRqXMf— xbox360 kyrie (@kyrie16) 19 июля 2019 г.
#河南省據19日下午5:50分河南三門峽市義馬市一座氣化工廠發生大爆炸，方圓3公里之內門窗玻璃大量被震碎，網路上流傳視頻可見爆炸地點出現高聳蕈狀雲，周遭一片狼藉.目前影片中已出現大量傷者，但初步傷亡數字尚未公布，網上影片已可見有至少十餘架直升機前往救援，狀況極不樂觀 pic.twitter.com/RSUlwBgcDC— fanny chow1002 (@dOPJCS8kzSj6W8r) 19 июля 2019 г.
المصدر: وكالة "شينخوا"