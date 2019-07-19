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الشركة البريطانية المشغلة لناقلة النفط "مسدار" تؤكد مواصلة إبحارها بعد إيقافها من قبل قوات مسلحة

إيران: لا صحة لأنباء إيقاف ناقلة نفط بريطانية ثانية في مضيق هرمز

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إيران: لا صحة لأنباء إيقاف ناقلة نفط بريطانية ثانية في مضيق هرمز
Reuters Hamad I Mohammed
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (أرشيف)
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أفاد التلفزيون الإيراني بأن ناقلة النفط البريطانية التي تحمل علم ليبيريا استجابت لتحذيرات من الحرس الثوري خلال عبورها مضيق هرمز، ولم يتم توقيفها.

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ونقل مراسلنا عن التلفزيون الإيراني أن الناقلة "أكملت مسارها بعد أن استجابت لتوجيهات الحرس الثوري بشأن مراعاة البيئة، وقوانين الملاحة الآمنة".

وأوردت وسائل إعلام إيرانية مستندة إلى أقوال مصادر مطلعة في القوات المسلحة الإيرانية، أن الحرس الثوري احتجز ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" فقط، ونفت المصادر صحة التقارير التي تحدثت عن إيقاف ناقلة نفط ثانية.

وكان موقع Refinitiv المتتبع لحركة الملاحة البحرية قد رصد أن ناقلة النفط Mesdar التي تديرها شركة بريطانية وترفع علم ليبيريا، حولت مسارها المقرر بشكل حاد وبدأت تتجه نحو إيران إثر عبورها مضيق هرمز.

وحسب الموقع، تظهر البيانات البحرية الخاصة بالناقلة Mesdar أنها غيرت مسارها في الساعة 16.00 بتوقيت غرينتش، بعد 40 دقيقة تقريبا من تغيير مماثل لمسار ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" التي سبق وأعلن الحرس الثوري الإيراني احتجازها بسبب "عدم التزامها بقوانين الملاحة البحرية.

ويأتي حادث ناقلتي النفط البريطانيتين بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سفينة عسكرية تابعة لقوات بلاده البحرية أسقطت طائرة مسيرة إيرانية فوق مضيق هرمز. 

المصدر: RT، رويترز

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