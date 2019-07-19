أفاد التلفزيون الإيراني بأن ناقلة النفط البريطانية التي تحمل علم ليبيريا استجابت لتحذيرات من الحرس الثوري خلال عبورها مضيق هرمز، ولم يتم توقيفها.

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ونقل مراسلنا عن التلفزيون الإيراني أن الناقلة "أكملت مسارها بعد أن استجابت لتوجيهات الحرس الثوري بشأن مراعاة البيئة، وقوانين الملاحة الآمنة".

وأوردت وسائل إعلام إيرانية مستندة إلى أقوال مصادر مطلعة في القوات المسلحة الإيرانية، أن الحرس الثوري احتجز ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" فقط، ونفت المصادر صحة التقارير التي تحدثت عن إيقاف ناقلة نفط ثانية.

وكان موقع Refinitiv المتتبع لحركة الملاحة البحرية قد رصد أن ناقلة النفط Mesdar التي تديرها شركة بريطانية وترفع علم ليبيريا، حولت مسارها المقرر بشكل حاد وبدأت تتجه نحو إيران إثر عبورها مضيق هرمز.

وحسب الموقع، تظهر البيانات البحرية الخاصة بالناقلة Mesdar أنها غيرت مسارها في الساعة 16.00 بتوقيت غرينتش، بعد 40 دقيقة تقريبا من تغيير مماثل لمسار ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" التي سبق وأعلن الحرس الثوري الإيراني احتجازها بسبب "عدم التزامها بقوانين الملاحة البحرية.

Here’s what we know:



Liberian-flagged VLCC #Mesdar loaded in March with 1.9mn bbls of Saudi crude.



It discharged in China in April and sat empty off Singapore. In early July, it left for the Arab Gulf.



At about 16:30 UTC, it made an turn north and is now in Iranian waters. pic.twitter.com/yrugM94riY — ClipperData (@ClipperData) July 19, 2019

ويأتي حادث ناقلتي النفط البريطانيتين بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سفينة عسكرية تابعة لقوات بلاده البحرية أسقطت طائرة مسيرة إيرانية فوق مضيق هرمز.

المصدر: RT، رويترز