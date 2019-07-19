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مسؤول إيراني: الناقلة البريطانية اصطدمت بسفينة صيد في مضيق هرمز قبل احتجازها

الشركة المشغلة لناقلة النفط البريطانية: 23 بحارا على متن الناقلة المحتجزة لدى إيران

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الشركة المشغلة لناقلة النفط البريطانية: 23 بحارا على متن الناقلة المحتجزة لدى إيران
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ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" (صورة أرشيفية)
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أكدت شركة Northern Marine المشغلة لناقلة النفط "ستينا إمبرو" البريطانية المحتجزة لدى الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز أنها لا تستطيع الاتصال بطاقمها المكون من 23 بحارا.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أنها فقدت الاتصال بالناقلة حوالي الساعة 16.00 بالتوقيت الصيفي البريطاني BST، بعد أن اقتربت منها سفن صغيرة مجهولة الهوية وطائرة مروحية أثناء عبورها مضيق هرمز في المياه الدولية.

وأضافت أنها رصدت أن الناقلة تتحرك حاليا شمالا باتجاه إيران.

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وقالت إنها لم تتلق بلاغات تفيد بوقوع إصابات بين أفراد الطاقم، مشيرة إلى أن سلامة البحارة هي الأولوية.

وأكدت أنها تتابع الواقعة بـ"اتصال وثيق مع السلطات البريطانية".

من جهة أخرى، بينت معطيات موقع Refinitiv التحليلي أن سفينة "ستينا إمبرو" كانت متهجة إلى ميناء الجبيل السعودي على ساحل الخليج. وأظهرت خارطة مسار السفينة تحولا حادا باتجاه الشمال حوالي الساعة 15:17 بتوقيت غرينتش، وتوجهها صوب إيران.

المصدر: RT، رويترز

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