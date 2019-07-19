إيران تبث لقطات "تدحض" الرواية الأمريكية بشأن إسقاط طائرتها المسيرة في مضيق هرمز

بثت قنوات إيرانية رسمية لقطات مصورة قالت إنها تثبت أن الطائرة الإيرانية المسيرة التي ادعت واشنطن الخميس إسقاطها، عادت إلى قاعدتها سالمة.

وأضافت القنوات أن الصور تظهر سفينة الإنزال الأمريكية USS Boxer، التي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنها دمرت الطائرة الإيرانية المسيرة فوق مضيق هرمز.

وبحسب الحرس الثوري الإيراني فإن الصور، تظهر السفينة قبل وبعد إعلان ترامب عن إسقاط الطائرة.

وكان الحرس الثوري قد أعلن في وقت سابق الجمعة، أنه سينشر صورا التقطتها الطائرة الإيرانية المسيرة للسفينة الأمريكية التي تؤكد واشنطن أنها أسقطت الدرون الإيراني.

وقال الحرس الثوري إن "اللقطات التي صورتها طائرتنا المسيرة من المدمرة الأمريكية، هي وثيقة سنكشفها للرأي العام العالمي، لإثبات عدم صحة الادعاءات الأمريكية بخصوص إسقاط الطائرة الإيرانية".

وكان ترامب قد أعلن أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة ألف متر في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن "الدرون" الإيرانية كانت تمثل خطرا على السفينة و"تم إسقاطها في الحال".

لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نفى أن تكون لدى طهران أي معلومات حول فقدان طائرة مسيرة لها في منطقة الخليج.

المصدر: RT + وكالات