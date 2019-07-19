واشنطن قلقة لتفوّق موسكو "الكبير" عليها في القطب الشمالي

أعرب قائد خفر السواحل الأمريكي الأميرال كارل شولتز عن قلق بلاده لتفوق روسيا "الكبير" على بلاده في مجال الحضور العسكري في القطب الشمالي.

وقال شولتز خلال مناقشات في إطار منتدى الأمن الدولي في مدينة أسبن بولاية كولورادو الأمريكية: "يجب أن نشعر بالقلق إزاء هذا. روسيا تتفوق بكثير على الولايات المتحدة في مجال الوجود العسكري في منطقة القطب الشمالي، التي قد تصبح في المستقبل ساحة للخلاف بين البلدين".

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وأقر الأدميرال الأمريكي بأن اهتمام روسيا بمنطقة القطب الشمالي يرجع إلى طول الساحل الشمالي الروسي.

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وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة أن تتعاون مع روسيا في القطب الشمالي، قال شولتز إن هذا التعاون موجود بالفعل في مجال عمليات البحث والإنقاذ، والملاحة عبر الأقمار الصناعية للسفن.

كما أكد دعمه لمزيد من التنسيق بين البلدان في القطب الشمالي لضمان السلام والأمن هناك.

المصدر: "إنترفاكس"