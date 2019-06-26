مشاهد تحبس الأنفاس.. كاسحة جليد روسية تشق طريقها بالقطب الشمالي

مشاهد تحبس الأنفاس لأكبر "كاسحة جليد" روسية، تحمل اسم "يامال"، وهي تشق بشراسة الجليد في القطب الشمالي.

لم تكن الظروف القاسية عائقا أمام "يامال"، التي تبلغ قوتها 75,000 حصانا، فقد أبحرت في طريق بحر الشمال، حيث تتخطى سماكة الجليد أمتارا عدة!.

تم تصوير المشاهد عبر "درون" في مارس 2018، وقال فريق التصوير: "شاهدنا الأضواء القطبية والدببة، ورأينا سفينة عالقة في الجليد"!.