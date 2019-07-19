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مقتل 3 أشخاص بتحطم طائرة في النمسا

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مقتل 3 أشخاص بتحطم طائرة في النمسا
Reuters Stringer
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لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم بتحطم طائرة صغيرة في منطقة جبال فيتيرشتاين شمال غربي النمسا قرب الحدود الألمانية الخميس، حسب الوكالة النمساوية للأنباء نقلا عن الشرطة.

وذكرت الوكالة أن الطائرة اصطدمت بجبل على ارتفاع 2300 متر، قبل أن تتحطم وتحترق.

وتعمل الشرطة على تحديد هوية الضحايا، ومسار الرحلة ونوع الطائرة.

المصدر: "تاس"

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