مقتل 3 أشخاص بتحطم طائرة في النمسا

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم بتحطم طائرة صغيرة في منطقة جبال فيتيرشتاين شمال غربي النمسا قرب الحدود الألمانية الخميس، حسب الوكالة النمساوية للأنباء نقلا عن الشرطة.

وذكرت الوكالة أن الطائرة اصطدمت بجبل على ارتفاع 2300 متر، قبل أن تتحطم وتحترق.

وتعمل الشرطة على تحديد هوية الضحايا، ومسار الرحلة ونوع الطائرة.

Am Nachmittag ist ein Kleinflugzeug bei #Leutasch in #Tirol im Wettersteingebirge abgestürzt. Nach Informationen der Tiroler Polizei kamen dabei mindestens drei Menschen ums Leben. pic.twitter.com/KODsBNHZ0p — BR24 (@BR24) July 18, 2019

المصدر: "تاس"