ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر اليونان، اليوم الخميس.

وشعر بالهزة الأرضية خصوصا سكان العاصمة أثينا، الذين هرعوا من الأبينة السكنية وسط حالة من الذعر، وفق ما قال شهود عيان لـ"رويترز".

وقال المركز الأوروبي لرصد الزلازل إن مركز الهزة الأرضية كان على بعد 22 كلم شمال مدينة أثينا.

ونقل المركز عن أحد شهود العيان قوله إن "الهزة الأرضية كانت قوية لكنها لحسن الحظ لم تكن طويلة الأمد".

يتبع..